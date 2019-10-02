Госдуму не устраивают планы Минфина по расходованию бюджета

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2 Октябрь 2019, 23:45
Разница между регионами по количеству направленных
денег достигает 7 раз, сообщает DEITA.RU.
На этой неделе депутаты Госдумы начали изучать проект бюджета России на 2020 год. Его должны принять в конце октября на заседании. Пока, как пишет «Российская газета», депутатов не устраивает несколько вещей.
По словам спикера ГД Вячеслава Володина, депутаты не согласились с тем, что финансовый разрыв между некоторыми регионами достигает 7 раз. В Госдуме уверены – надо принимать меры к сокращению разрыва.
Также, по мнению Володина, важно предусмотреть финансирование на инвестпроекты. В стране много бизнеса, который хочет вкладываться в развитие городов, но не может из-за дороговизны сроительства инфраструктуры.
И, наконец, третий вопрос – уровень финансирования сел. По мнению Вячеслава Володина, тому направлению необходимо увеличить финансирование.
Елена Миронова