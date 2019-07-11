Госдуму попросили отражать суть принимаемых законов в названии и внимательнее читать то, что принимается, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к коллегам с просьбой выполнять свою работу более качественно.

В качестве иллюстрации и довода в пользу выполнения своей просьбы Володин назвал законопроект о виноделии, который рассматривало правительство. Почему-то в список поправок к нему вошел еще и регламент на получение льгот на недропользование.

Председатель Госдумы попросил выполнять свою работу получше, не дожидаясь народного возмущения.

Анастасия Туркова