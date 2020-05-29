Госинспектор по маломерным судам попался на растрате и подлоге

Старший государственный инспектор по маломерным судам приморского ГИМС МЧС оказался на скамье подсудимых за целый набор правонарушений, сообщает ИА DEITA.RU.

Одно из преступлений, подпадающее под статью «растрата», было совершено в феврале прошлого года.

«Он передал своему знакомому за материальное вознаграждение вверенное ему государственное имущество – дизельное топливо в объеме 1 тыс. литров, стоимостью свыше 47 тыс. рублей», – рассказали в дальневосточном управлении транспортного следкома.

А в мае приморец не отказался от взятки размером 10 тысяч рублей за зачет при аттестации на право управления маломерными судами – в результате такое право получил человек, не прошедший необходимое обучение.

Судом мужчина признан виновным, с учетом позиции Приморского транспортного прокурора ему назначено наказание в виде штрафа. Сумма не уточняется.