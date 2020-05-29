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Госинспектор по маломерным судам попался на растрате и подлоге
В списке прегрешений есть еще и взяточничество
Старший государственный инспектор по маломерным судам приморского ГИМС МЧС оказался на скамье подсудимых за целый набор правонарушений, сообщает ИА DEITA.RU.
Одно из преступлений, подпадающее под статью «растрата», было совершено в феврале прошлого года.
«Он передал своему знакомому за материальное вознаграждение вверенное ему государственное имущество – дизельное топливо в объеме 1 тыс. литров, стоимостью свыше 47 тыс. рублей», – рассказали в дальневосточном управлении транспортного следкома.
А в мае приморец не отказался от взятки размером 10 тысяч рублей за зачет при аттестации на право управления маломерными судами – в результате такое право получил человек, не прошедший необходимое обучение.
Судом мужчина признан виновным, с учетом позиции Приморского транспортного прокурора ему назначено наказание в виде штрафа. Сумма не уточняется.