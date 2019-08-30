Протекционизм госсектора ведёт к ослаблению конкуренции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что развитие свободной рыночной конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения госкорпораций.

По его словам, большие государственные компании должны лишиться привилегий, которые им полагаются из-за нынешней формы организации. При этом, они должны поменять форму собственности и стать полноценными акционерными обществами.

Долю госсектора ФАС оценивает в более чем половину от всей экономики. Ранее ведомство неоднократно выступало против усиления присутствия в ней государства.

Что касается госкорпораций, то они, по данным ФАС, отвечают за 7-10% экономики. Эту ситуацию ФАС оценил негативно, так как такое положение вещей может серьезно исказить конкуренцию.

Дмитрий Шевченко