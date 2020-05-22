Господдержка бизнеса во время пандемии становится ширмой для отмывания денег

Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и государственной поддержки бизнеса, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ведомства.

Как отмечают специалисты Росфинмониторинга, в связи с распространением коронавируса недобросовестная деятельность может активизироваться в области производства и оборота продукции медицинского назначения, реализации товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также возрастают риски хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии.

Ранее об аналогичных рисках предупредила и международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В их докладе также упоминается о росте мошенничеств при реализации программ помощи и экономического стимулирования, о махинациях в благотворительной деятельности, а также о возрастании рисков коррупции из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов через обход стандартных процедур закупок.

Кроме того, федеральная служба предупредила о мошеннических схемах по снижению наличного оборота в отраслях повышенного спроса (медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости) и рекомендовала уделять внимание сферам, которые связаны с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.П

Порезультатам еженедельного опроса Центра стратегических разработок, в России каждая десятая компания воспользовалась одной из мер господдержки бизнеса. В малом и среднем предпринимательстве наиболее востребована отсрочка при уплате всех налогов, снижение с 30 до 15% страховых взносов, отсрочка при погашении кредитов без начисления процентов. В целом же в деловой среде наиболее востребованы целевые кредиты под 0% на зарплаты, мораторий на банкротства и дополнительные меры кредитования, включая госгарантии.