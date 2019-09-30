Господдержкой обеспечены 5 стартапов по производству молока и овощей в Приморье

Бизнесмены, готовые развиваться в сфере сельского хозяйства, могут претендовать на государственную поддержку до трёх миллионов рублей, сообщает DEITA.RU. Первые пять фермерских хозяйств уже получили средства на развитие проектов.

Четыре из них связаны с выращиванием картофеля и овощей, один будет вести работу по разведению крупного рогатого скота для молочного животноводства. Общая сумма поддержки проектов составила 15 миллионов рублей.

Новый приём заявок состоится с 7 по 11 октября. Для участия необходимо подать заявку по адресу: Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, каб. 301, с понедельника по четверг с девяти утра до шести часов вечера, в пятницу – с девяти утра до пяти часов вечера. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия в разделе «Порядок предоставления грантов «Агростартап».

Конкурс проводится в рамках реализации проекта Приморского края «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он, в свою очередь реализуется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Напомним, в Приморском крае на ТОР «Надеждинский» завершается возведение двух заводов для производства специальных добавок в корма сельскохозяйственных животных. Заводы примут около 250 работников, а также будут способствовать развитию животноводства в крае.

Софья Корф