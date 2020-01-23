Госсовет предложил снизить пенсионный возраст

Пенсионный возраст для многодетных отцов предложил снизить Госсовет Удмуртии, сообщает DEITA.RU.

Законопроект депутаты Госсовета уже внесли в Государственную Думу. Как следует из документа, размещенного в парламентской базе проектов нормативных правовых актов, главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин.

Как отмечают депутаты Госсовета Удмуртии в пояснительной записке, назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трёх детей в семье. «Реализация данной меры позволит снизить социальную напряжённость в обществе по отношению к увеличению пенсионного возраста, станет весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребёнка, создаст атмосферу стабильности в семейной жизни», - пишут депутаты.

Предлагает Госсовет назначать пенсию отцам четырех детей, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 61 год, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет. А также отцам троих детей, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 62 года, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет.

По подсчетам депутатов, реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 миллиарда рублей, исходя из численности многодетных отцов в стране. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, насчитывалось 1 млн. 249 тыс. 673 полные семьи с тремя и более детьми.

«Дешевое предложение. И главное, что не говорят сколько денег отняли пенсионной реформой, а вот сколько нужно на то, чтобы скостить 5 лет подсчитали», - комментируют российские пользователи Сети.

«Популизм чистой воды. Половина мужиков или не живет со своими детьми, или имеет детей от разных женщин, или не платит алименты», - обращают внимание другие.

«У меня сейчас как раз предпенсионный возраст, мне что срочно третьего делать? Что же я здесь сижу, пошел срочно возвращать пенсионный возраст», - своеобразно готовится к пенсии мужчина. «Делай третьего и на пенсию уходи, 14 тысяч рублей должно хватить на то чтобы ребенка поднять», - иронизируют в комментариях.

Дмитрий Санников