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6 Декабрь 2019, 18:15

Гости отравились на новогоднем банкете

еда, пирожное, пирог, стол

В одном из банкетных залов Якустка 14 человек отправились в больницу с сильным отравлением, сообщает DEITA.RU.

По сообщению Якутского Роспотребнадзора, ночью 26 декабря почти полтора десятка человек доставили в местную «инфекционку».

Врачи определили, что гостей праздника «подкосила» пищевая инфекция средней тяжести.

Проверка ведомства, проведенная по факту отравления, нашла ряд грубейших нарушений санитарии. Сейчас на анализы отправили пищу, биоматериалы персонала и смывы.

Сообщается, что банкетный зал временно закрыт. Сейчас ведется расследование.

Напомним, что отравления некачественной или просроченной едой довольно часты в местах общественного питания. Чаще всего такие случаи фиксируют в общественных столовых и других местах, что работают «на поток».

Александра Маслова 

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