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Гости отравились на новогоднем банкете
В одном из банкетных залов Якустка 14 человек отправились в больницу с сильным отравлением, сообщает DEITA.RU.
По сообщению Якутского Роспотребнадзора, ночью 26 декабря почти полтора десятка человек доставили в местную «инфекционку».
Врачи определили, что гостей праздника «подкосила» пищевая инфекция средней тяжести.
Проверка ведомства, проведенная по факту отравления, нашла ряд грубейших нарушений санитарии. Сейчас на анализы отправили пищу, биоматериалы персонала и смывы.
Сообщается, что банкетный зал временно закрыт. Сейчас ведется расследование.
Напомним, что отравления некачественной или просроченной едой довольно часты в местах общественного питания. Чаще всего такие случаи фиксируют в общественных столовых и других местах, что работают «на поток».
Александра Маслова