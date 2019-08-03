Постановление правительства России о правилах предоставления гостиничных услуг вступает в силу с 3 августа, сообщает DEITA.RU.

В соответствии с документом, теперь гостиничные услуги можно будет предоставлять только при наличии свидетельства о присвоении гостинице определённой категории. В постановлении правительства закреплены понятия «гостиница», «средство размещения», «классификация гостиниц». П

По информации руководителя Комитета Государственной Думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва, сейчас в России классифицированы почти 100% отелей ёмкостью больше 50 номеров. В ближайшие два года «звезды» получат все российские гостиницы, даже самые маленькие.

Сделаны в правилах и исключения. В документе особо оговаривается, что действие правил не распространяется на средства размещения, которые используются для осуществления деятельности организаций, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, медицинские, физкультурно-спортивные, религиозные организации.

Дмитрий Санников