В разговоре с журналистами Скабеева призналась, что не видит в этом ничего страшного, сообщает DEITA.RU.



Государственные пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов, которые ведут одну из популярных политических программ «60 минут» на канале «Россия 1», призвали к нарушению закона РФ и признались, что сами нарушают его. Это заметили журналисты «Ура.ру».

Во время прямого эфира ведущие прорекламировали свои каналы в запрещенном в России мессенджере «Телеграм». Его пытаются заблокировать в 2018 года. Сообщается, что в нем торгуют наркотиками и планируют взрывы.

Скабеева заявила, что не видит в этом ничего страшного.





Елена Миронова