Бюджетная кубышка России продолжает стремительно расти, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Государственные депозиты за прошлый год пополнились на рекордные 3,87 триллионов рублей или в пересчёте на иностранную валюту — 56 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, проанализированные изданием.

Чтобы оценить эти объёмы достаточно вспомнить, что за 2017 год резервы России выросли лишь на 380 миллиардов рублей.

Таким образом, нынешний прирост государственных депозитов — это рекорд за всё время публикации этой статистики. В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система.

Как отмечают эксперты, растущая "подушка безопасности" государства является следствием прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.

Дмитрий Шевченко