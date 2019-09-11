telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Государство дало скидку на авто в кредит

11 Сентябрь 2019, 16:17

автомобиль, руль, авто, машина

Россиянам напомнили о возможности приобрести свою первую машину в кредит с хорошей скидкой до двадцати пяти процентов. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU. 

Согласно постановлению правительства № 870, госпрограмма «Первый автомобиль» позволяет купить «свеженький, только с завода» автомобиль, собранный на территории страны, со скидкой десять процентов для россиян и двадцать пять процентов для жителей Дальнего Востока. Главное условие участие - отсутствие в собственности других машин. Передача автомобиля в собственность другому лицу перед вступлением в программу будет считаться нарушением.

Впервые программа была запущена летом в 2017 году и, по многочисленным заявкам граждан, была продлена до 2020 года. Особые условия для дальневосточников появились в апреле 2018 года и продолжают действовать по сей день. Можно ли будет получить скидку на первый автомобиль в 2021 году еще неизвестно.

Итак, что из себя представляет госпрограмма: во-первых, на льготное кредитование могут рассчитывать только официально работающие граждане России, у которых есть права на вождение автотранспорта.  

Во-вторых, в 2019 году авторы программы снизили максимальную сумму кредита с полутора миллионов до миллиона рублей, но зато отменили обязанность уплаты НДФЛ. 

В-третьих, вес приобретаемого автомобиля не должен превышать порог трех с половиной тонн. Для упрощения выбора государство разработало перечень доступных авто. Среди них есть как продукты отечественного автопрома (Лада, Niva и УАЗ), а также зарубежных - Datsun, Renault, Volkswagen, Kia, Nissan и т.д.

В-четвертых, граждане должны рассчитаться по кредиту в течение трех лет.    

Екатерина Цой

Читайте также:

Даже трезвый станет пьяным: как разводят инспекторы ГИБДД Превышать можно еще так: в Сети раскрыли секрет ГИБДД За такие нарушения ПДД не оштрафуют

Последнее

Систему пересмотрят: выйти на пенсию россияне смогут раньше

Доллар будет стоить 30 рублей

Власти проговорились об отмене пенсий

Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Россияне начнут раздавать электронные чаевые

11 Сентябрь 2019, 16:30

Государство дало скидку на авто в кредит

11 Сентябрь 2019, 16:17

Победителей выборов в Уссурийске назвал избирком

11 Сентябрь 2019, 16:13

Кому из приморцев снизят зарплату: профсоюзы назвали цифры

11 Сентябрь 2019, 16:05

Получение СНИЛС упростили

11 Сентябрь 2019, 16:00

Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности

11 Сентябрь 2019, 16:00