Государство дало скидку на авто в кредит

Россиянам напомнили о возможности приобрести свою первую машину в кредит с хорошей скидкой до двадцати пяти процентов. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно постановлению правительства № 870, госпрограмма «Первый автомобиль» позволяет купить «свеженький, только с завода» автомобиль, собранный на территории страны, со скидкой десять процентов для россиян и двадцать пять процентов для жителей Дальнего Востока. Главное условие участие - отсутствие в собственности других машин. Передача автомобиля в собственность другому лицу перед вступлением в программу будет считаться нарушением.

Впервые программа была запущена летом в 2017 году и, по многочисленным заявкам граждан, была продлена до 2020 года. Особые условия для дальневосточников появились в апреле 2018 года и продолжают действовать по сей день. Можно ли будет получить скидку на первый автомобиль в 2021 году еще неизвестно.

Итак, что из себя представляет госпрограмма: во-первых, на льготное кредитование могут рассчитывать только официально работающие граждане России, у которых есть права на вождение автотранспорта.

Во-вторых, в 2019 году авторы программы снизили максимальную сумму кредита с полутора миллионов до миллиона рублей, но зато отменили обязанность уплаты НДФЛ.

В-третьих, вес приобретаемого автомобиля не должен превышать порог трех с половиной тонн. Для упрощения выбора государство разработало перечень доступных авто. Среди них есть как продукты отечественного автопрома (Лада, Niva и УАЗ), а также зарубежных - Datsun, Renault, Volkswagen, Kia, Nissan и т.д.

В-четвертых, граждане должны рассчитаться по кредиту в течение трех лет.

Екатерина Цой