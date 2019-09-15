Государство довольно самозанятыми

Цифровая экономика способствовала появлению нового налогового режима для самозанятых, сообщает DEITA.RU.

Как отметил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, ФНС создала мобильное приложение «Мой налог». Как пишет РИА ФАН, взаимодействие с цифровыми площадками способствует прозрачности финансовых процессов. Граждане же платят налоги без каких-либо барьеров.

Эксперимент по внедрению нового налогового режима проводится в четырех регионах : Москве, Московской и Калужской областяхи Татарстане. Самыми популярными сферами деятельности самозанятых граждан стали пассажирские перевозки, оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.

Между тем, государство в ряды самозанятых завлекает и мерами поддержки, полагающимися малому и среднему бизнесу. Минэкономразвития разместило законопроект о поддержке самозанятых граждан на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. В соответствии с документом, в центрах «Мой бизнес» должны быть организованы информационно-консультационные услуги для самозанятых. Кроме того, должны предоставлять самозанятым те же меры поддержки, что и малому и среднему предпринимательству. Прежде всего, финансовую и имущественную.

Дмитрий Санников