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Государство довольно самозанятыми
15 Сентябрь 2019, 00:19
Цифровая экономика способствовала появлению нового налогового режима для самозанятых, сообщает DEITA.RU.
Как отметил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, ФНС создала мобильное приложение «Мой налог». Как пишет РИА ФАН, взаимодействие с цифровыми площадками способствует прозрачности финансовых процессов. Граждане же платят налоги без каких-либо барьеров.
Эксперимент по внедрению нового налогового режима проводится в четырех регионах : Москве, Московской и Калужской областяхи Татарстане. Самыми популярными сферами деятельности самозанятых граждан стали пассажирские перевозки, оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.
Между тем, государство в ряды самозанятых завлекает и мерами поддержки, полагающимися малому и среднему бизнесу. Минэкономразвития разместило законопроект о поддержке самозанятых граждан на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. В соответствии с документом, в центрах «Мой бизнес» должны быть организованы информационно-консультационные услуги для самозанятых. Кроме того, должны предоставлять самозанятым те же меры поддержки, что и малому и среднему предпринимательству. Прежде всего, финансовую и имущественную.
Дмитрий Санников