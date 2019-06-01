В Госдуме пожалели музеи и не стали вводить наказания за нацистскую символику, сообщает DEITA.RU. Уже скоро, 18 июня, Госдума рассмотрит законопроект, отменяющий наказания за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды. А во втором чтении разрешение на использование распространят и на реконструкторов.

По словам председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, в законопроекте предложили не относить к экстремизму использование нацистской атрибутики или символики, если в контексте присутствует ее осуждение. Пропаганда, как прежде, строго запрещена.

Снимут запрет также с произведений научных, литературных, произведений искусства, продукции средств массовой информации. Также можно будет использовать ее в учебных материалах в качестве иллюстрации.

Это делается для того, чтобы не попадали под ответственность люди, рассказывающие об исторических событиях.

Пока что за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики отличившегося ждет штраф от тысячи до двух тысяч рублей или же административный арест – до 15 суток. Должностным лицам придется хуже: штраф до четырех тысяч рублей, конфискация предмета или символики. Юрлицо оштрафуют на десять – пятнадцать тысяч рублей.

Множество известных и всеми любимых художественных фильмов может оказаться под запретом. Чтобы избежать этого, законопроект решили пересмотреть.

Помилуют ли остальную часть горожан, которая, благодаря "сухому закону", остается без алкоголя, еще не известно. Подробности этой темы вы можете прочитать по ссылке ниже.

Анастасия Туркова