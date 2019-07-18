С 1 января 2020 года ежемесячное пособие на первого и второго ребенка смогут получить еще больше российских родителей и усыновителей, сообщает DEITA.RU. Соответствующий законопроект, предложенный российским правительством, рассмотрит комитет по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы в четверг, 18 июня.

Согласно проекту закона, требования к получателям выплат будут значительно смягчены. Так, право на выплаты в размере 11,5 тысячи рублей получат семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. На данный момент на такое пособие имеют право только те, у кого доход равен полутора размерам прожиточного минимума.

Отмечается, что право на пособие в 2020-м году смогут получить около 70 процентов от семей, где родились первенцы. Речь идет примерно о 360 тысячах человек. В связи с этим планируется выделить из бюджета на социальную помощь свыше 16 миллиардов рублей.

При этом семей, нуждающихся в финансовой поддержке со стороны государства, где родился второй ребенок, значительно больше. Их около 74 процентов от общего числа — 410 тысяч человек. На эти нужды выделяться средства не будут, так как, по прогнозу, всего обратится за помощью 18 процентов таких семей, а на них деньги уже выделены.

Екатерина Брязгунова