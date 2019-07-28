Российские власти выделят три миллиарда рублей на лекарства которые будут предназначены для определенных категория людей. Также эти средства направят на специальное питание для детей с ограниченными возможностями и медизделия, сообщает DEITA.RU. Такой закон уже размещен на официальном ресурсе в интернете правительства РФ.

В текущем году уже были выделены средства на обеспечение определенных категорий граждан лекарствами и не только. Сумма на тот момент составила 31,3 миллиарда рублей. Однако с 1 января число граждан, имеющих права на социальную помощь, увеличилось, поэтом и решили докинуть еще 3,09 миллиарда рублей.

В общей сложности получилось 34,46 миллиарда, отмечают в правительстве.

Ранее прошла информация о том, что в 13 российских регионов будут направлены 4,3 миллиарда рублей. Эти деньги станут соцдоплатой к пенсиям неработающих пенсионеров.

Екатерина Брязгунова