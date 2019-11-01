Государство оплатит самые дешевые лекарства

Депутат Госдумы рассказал о том, что система компенсаций стоимости лекарств уже обсуждается экспертами, сообщает DEITA.RU.



Россиянам могут начать выплачивать компенсации за купленные лекарства по рецепту врача. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Петров, сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, планируется ввести новую схему оплаты лекарственных средств. Сейчас эксперты обсуждают это предложение. Суть проста: врач выписывает пациенту рецепт, пациент покупает лекарство, а государство компенсирует его траты.

Однако, говорит Петров, в этой схеме есть одно «но»: компенсировать будут только препараты, выписанные по международным непатентованным названиям. Например, не «Но-Шпа», а «Дротаверин», который в разы дешевле.

Планируется ввести эту систему компенсаций уже в 2023-24 годах.

Елена Миронова