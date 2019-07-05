Бизнес на инвалидах выгоден, в первую очередь, государству, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Эта категория людей – тоже потребители, а значит, они интересны. У людей с ограниченными возможностями есть стимул быть полноценными потребителями, когда об их здоровье заботятся и обеспечивают необходимой техникой, передает директор Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» Иван Бирюков.

Ведь если у человека есть коляска, делающая дорогу до магазина более удобной, или очки, позволяющие читать описания товаров в интернете, он становится таким же покупателем, как и всех. К тому же, такие граждане и специальную технику покупают: объем рынка технических средств реабилитации (ТСР) составляет 40 млрд руб.

Сейчас разрабатываемые для инвалидов приспособления и вещи финансирует государство, разработки ведутся с выделяемых средств. За людей решают, что им купить. Половина всех необходимых товаров сегодня импортируется.

Предприниматели, приходящие в эту нишу в РФ, жалуются на непрозрачность механизмов поддержки и предъявляемые при этом различные требования, неодинаковый объем финансирования. Регистрация и сертификация компаний-разработчиков остается слишком длительной и дорогой.

По всему выходит, что государство собирается, как и на Западе, обратить внимание на эту группу потребителей, разрабатывая товары для нее, предоставляя в дальнейшем выбор и не подпуская предпринимателей, также почуявших выгоду и отсутствие конкуренции при наличии спроса.

Анастасия Туркова