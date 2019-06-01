В ПФР подсказали, как гражданам получить добавку к пенсии, сообщает DEITA.RU. Информацию предоставили в ведомстве.

Россияне получат возможность дополнить пенсию по программе государственного софинансирования.

Деньги выдадут дожившим до 55 лет, если это женщина, и до 60-ти, если это – мужчина. Сумму можно снять сразу, а можно получать по частям ежемесячно. Можно также сообщить, на протяжении скольки лет вы хотите получать выплаты. После смерти человека, участвовавшего в программе софинансирования, средства передадут его правопреемникам.

В ПФР заявили, что программа государственного софинансирования завершена, присоединиться не получится. Но добровольные отчисления делать вы вправе. Например, с помощью работодателя: оформите заявление в бухгалтерии с указанием, какую сумму будете отчислять, и периодичность. Деньги переведут на ваш лицевой счет.

В прошлом году отчисления граждан-участников программы государственного софинансирования пенсий превысили 4,9 миллиарда рублей. Государство на эти взносы отвело 4,7 миллиарда рублей.

С подростками же государство обошлось по-другому: им запретили курить вейпы, и за нарушение курящему грозит штраф.

Анастасия Туркова