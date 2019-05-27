Многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона рассмотрят депутаты Государственной думы на этой неделе.

Над законопроектом работали руководители обоих палат Федерального собрания. Группой депутатов руководил Вячеслав Володин, а сенаторами Валентина Матвиенко. Инициатором законопроекта выступил Владимир Путин.

Разработчики законопроекта отметили, что выплата не будет облагаться налогом, а выплаты смогут получить все семьи, в которых родился третий или последующий ребенок с начала этого года.

Предполагается, что данным законопроектом смогут воспользоваться около 2 процентов потенциальных получателей ипотеки.

Иван Юрьев