Государство "умывает руки": Кремль начинает приватизацию

Семь крупных российских предприятий будут приватизированы до 2022 года. Государство потеряет долю во многих важных структурах, сообщает DEITA.RU.



Такие данные озвучил на заседании министерства глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В частности, будет приватизирован находящейся под полным государственным контролем «Совкомфлот», Новороссийский морской порт, Махачкалинский морской торговый порт, чьи акции на 100 процентов принадлежат Росморречфлоту.

Кроме того, в частной собственности окажется Росспиртпром, Кизлярский коньячный завод и ВТБ. На сегодняшний день активами ВТБ владеют: 47,22% — у «Агентства по страхованию вкладов», 32,88 — у Минфина, 12,13% — у Росимущества.

Из программы приватизации решением правительства были исключены РусГидро, Россетти и Транснефть. Кроме того, было решено отказаться от приватизации «Аэрофлота» и Российских железных дорог. Но инфраструктура отечественных аэропортов в программе участвует, и тоже обретет своих частных владельцев.

По каждой из перечисленных компаний будет подготовлен отдельный комплексный документ, по которому будет расписан план действий в зависимости от роли компании и готовности работать публичном рынке. В первом полугодии 2020 года Минэкономразвития представит итоги своего анализа.

Цель этой приватизации - увеличить конкуренцию на рынке. Иными словами, поменять экономическую модель управления корпорациями в условиях профицитного бюджета страны. Привлекать дополнительные деньги в бюджет за счет крупных компаний нет нужды.

Орешкин также сообщил, что план предусматривает продажу акций 207 хозяйственных обществ, 86 ФГУПов, а также 1168 иных объектов государственного имущества.

Еще в сентябре список компаний на приватизацию был подготовлен, однако в нем произошли некоторые изменения.

Так, находящиеся под контролем Центробанка крупные финансовые организации были исключены из списка. По словам Орешкина, доля государства в банковских структурах будет до 2024 года снижена с текущих 46–47% до 42%.

Помимо всего прочего, Минэкономразвития считает, что приватизация российских экономических «гигантов» позволит повысить эффективность управления структурами.

Василий Кучин