Госуслуги теперь можно оплатить через Google Pay

На портале «Госуслуги» теперь можно оплачивать счета и штрафы с помощью Google Pay, сообщает DEITA.RU по материалам сервиса.

Ранее россиянам при оплате госуслуг можно было воспользоваться банковской картой, электронными деньгами или списать их по номеру телефона.

Сейчас же можно найти в способах оплаты Google Pay. Детали платежа появятся в личном кабинете. Оплата Google Pay работает пока только на сайте, если зайти на него с компьютера. Но можно исхитриться, и открыть сайт Госуслуг в браузере. Зайдите с логином и паролем, откройте нужное начисление и оплатите — в этом случае Google Pay и другие способы оплаты тоже будут работать.

При оплате штрафов и госпошлин на Госуслугах можно получить скидку до 50% от суммы. Скидка на автомобильные штрафы будет действовать в течение 20 дней с момента вынесения постановления, но следует помнить, что она распространяется не на все нарушения.

Ранее стало известно, что водителям могут разрешат оспорить штрафы с камер онлайн. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит в разы быстрее и проще оспаривать штрафы, сделанные с помощью автоматических средств фиксации. Если закон примут, жалобы можно будет отправлять через портал Госуслуг – в ГИБДД, операторам парковок и даже в суд.

Дмитрий Санников



