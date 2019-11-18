«Готовь сани летом»: реки Приморья расчищают перед весенним половодьем

Расчистку тридцати рек и их участков в 10 муниципальных образованиях Приморья будут проводить до конца этого года. Мероприятия позволят не только увеличить пропускную способность течения рек, но и избежать серьезных последствий весеннего половодья 2020 года, сообщили DEITA.RU в региональном департаменте природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что работы в рамках уже заключенных госконтрактов пройдут на участках рек и ручьев общей протяженностью более 50 километров. На эти цели из краевого бюджета по государственной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2021 годы выделено более 220 миллионов рублей.

Работы по расчистке русел рек предполагают разбор наносов, заторов, завалов. Подрядчики произведут корчевание кустарников и мелколесья вблизи расчищаемых водных угодий.

До конца года работы планируют завершить на реках Шмидтовка (Надеждинский район), Тамга и Уссури в Лесозаводском городском округе, Черемуховая (Партизанский район), Тигровая, Постышевка, Мельники (Партизанский городской округ), Нестеровка (Пограничный район), Раздольная и Шкуротянка (Октябрьский район), Раздольная и Раковка (Уссурийский городской округ), Киевка (Лазовский район), Амба, Цукановка, Сухая, Барабашевка и Филипповка (Хасанский район), а также на Второй речке, Седанке и Богатой во Владивостоке.

При этом на большинстве рек расчистка уже началась. Как утверждают специалисты, в ноябре-декабре – наиболее оптимальное время для проведения этих работ из-за сниженного уровня воды и затвердевшего грунта, который не позволит увязнуть рабочей технике.