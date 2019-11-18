telegr wh call

Новости

Пользователи соцсетей в шоке от выходки многодетной матери

19 Ноябрь 2019, 02:00

Экономисты признали: россияне беднеют

19 Ноябрь 2019, 01:15

Китайцы раскритиковали Россию

19 Ноябрь 2019, 00:30

Стоимость билетов на Дальний Восток меняется

18 Ноябрь 2019, 23:45

«За милых дам»: губернатор исполнил женские просьбы

18 Ноябрь 2019, 23:15

Обиделся ли Кремль на слова Лукашенко, сказали журналистам

18 Ноябрь 2019, 22:45

Власти дадут прибавку к пенсии этим категориям

18 Ноябрь 2019, 22:15

Кому законодательно повысят зарплаты, сказали в Госдуме

18 Ноябрь 2019, 21:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Готовь сани летом»: реки Приморья расчищают перед весенним половодьем

фото

Расчистку тридцати рек и их участков в 10 муниципальных образованиях Приморья будут проводить до конца этого года. Мероприятия позволят не только увеличить пропускную способность течения рек, но и избежать серьезных последствий весеннего половодья 2020 года, сообщили DEITA.RU в региональном департаменте природных ресурсов.

В ведомстве отметили, что работы в рамках уже заключенных госконтрактов пройдут на участках рек и ручьев общей протяженностью более 50 километров. На эти цели из краевого бюджета по государственной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2021 годы выделено более 220 миллионов рублей.

Работы по расчистке русел рек предполагают разбор наносов, заторов, завалов. Подрядчики произведут корчевание кустарников и мелколесья вблизи расчищаемых водных угодий.

До конца года работы планируют завершить на реках Шмидтовка (Надеждинский район), Тамга и Уссури в Лесозаводском городском округе, Черемуховая (Партизанский район), Тигровая, Постышевка, Мельники (Партизанский городской округ), Нестеровка (Пограничный район), Раздольная и Шкуротянка (Октябрьский район), Раздольная и Раковка (Уссурийский городской округ), Киевка (Лазовский район), Амба, Цукановка, Сухая, Барабашевка и Филипповка (Хасанский район), а также на Второй речке, Седанке и Богатой во Владивостоке.

При этом на большинстве рек расчистка уже началась. Как утверждают специалисты, в ноябре-декабре – наиболее оптимальное время для проведения этих работ из-за сниженного уровня воды и затвердевшего грунта, который не позволит увязнуть рабочей технике.

Популярное

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы

«Звездные» дома потекли в приморском городе: фото

Горожанке не разрешили забрать сына из детского сада

Радоваться рано: синоптики дали прогноз
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...