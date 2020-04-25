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Готовьте койкоместа к 14 мая: Мишустин дал поручение Приморью
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Приморью подготовить дополнительные койкоместа для больных коронавирусом к 14 мая, сообщает ИА DEITA.RU.
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился перепрофилировать медицинские организации для борьбы с коронавирусом в регионах. Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, благодаря чему количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981.
Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте Кабмина, в Приморском крае для оказания медпомощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, будет перепрофилировано федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук.
По плану Михаила Мишустина, здесь должны создать до 50 койкомест для оказания медицинской помощи к 14 мая 2020 года.