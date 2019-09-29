«Готовьтесь долго ждать»: пробки на подъезде к столице

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пробка

Два крупных затора ждут автомобилистов на пути во Владивосток вечером 29 сентября, сообщает DEITA.RU.

По доброй традиции владивостокцы в теплые осенние выходные дни выезжают к морю. А по традиции недоброй стоять им по пути домой придется долго.

Как сообщают очевидцы, первый серьезный затор ждет автомобилистов на участке Шкотово – Штыково. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения (если можно так сказать) на этом длинном участке  3 – 7 километров в час. Двигаться, догоняя черепах, здесь можно несколько часов.

Километры относительно пустой трассы, и на в пригороде Владивостока автомобилистов ждет вторая пробка. Затор здесь наблюдается от Седанки до Академгородка.

Дмитрий Санников

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