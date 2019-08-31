Какие детали вашего авто выйдут из строя после пробега в 100 т., сообщает DEITA.RU со ссылкой на «АВТОритет». Добавим: и эти поломки – естественны.

Турбина. Срок ее службы – около 100-120т. км. К этому времени лучше подготовиться к покупке новой.

Жидкости на замену: в коробке, радиаторе, тормозные. Если вы не меняли их – обязательно замените.

Шрусы. Они «живут» до 90-130 тысяч километров, как и к ступичные подшипники. Но они могут износиться быстрее, если порвется пыльник.

Подвеска. Ломается при пробеге около 100 тысяч. Рулевая рейка, аморты, стабы и остальные части – это придется сменить.

Анастасия Туркова