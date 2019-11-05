«Готовьтесь к дню жестянщика» — названа точная дата первого снегопада

Вечером 6 ноября в Приморье пройдет снег, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации портала «Маглипогода», ночью возможен снег на западе края. Ближе к побережью могут пройти дожди.

«Местами будет гололед, поэтому соблюдайте осторожность», - предупреждает автор портала.

Средняя температура – от -3 до -13 градусов в горных районах. А на юге края возможно тепло – до +5 градусов.

Днем же 7 ноября может сильно похолодать, ветер усилится. На большей части края температура опустится ниже нуля. Дольше всего теплая погода продержится на южном побережье.

Напомним, синоптики длительное время обещают медленное, но неуклонное похолодание в регионе. В целом осень 2019 года отличается довольно мягкой, сухой и маловетренной погодой для этого сезона.

Александра Маслова