Новости
Света не будет по ряду адресов во Владивостоке
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Готовьтесь к катку: прогноз на среду озвучен
Резкие перемены погоды
доставят приморцам хлопот, сообщает DEITA.RU.
Погода в Приморье резко изменилась в ночь со вторника на среду, сообщает портал «Примпогода». Из-за этого в среду, 18 декабря, обстановка на дорогах края может быть опасной.
Так, ночью в край пришло похолодание: было от -13 до – 20 градусов в среднем по краю. Сегодня ожидается усиление северо-западного ветра. Минусовые температуры также останутся: на побережье -2…-7 градусов, в крае до -17. Такой морозный день пришел сразу после оттепели с дождем – дороги и тротуры могут быть скованы ледяной коркой.
Во Владивостоке без осадков, северный ветер усилится. Днем будет до -8 градусов мороза.
Елена Миронова