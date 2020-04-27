telegr wh call

Новости

Готовящиеся к параду военные отправились на карантин

27 Апрель 2020, 06:15

Врач дал совет метеозависимым людям

27 Апрель 2020, 05:15

В Роспотребнадзоре рассказали, как пройти пик заболеваемости

27 Апрель 2020, 04:15

Врачи назвали единственный способ лечения от COVID-19

27 Апрель 2020, 03:15

Доктор Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса

27 Апрель 2020, 02:15

Самые противные блюда назвали в Китае

27 Апрель 2020, 01:15

Токсиколог рассказал, как выявить алкоголизм про типу похмелья

27 Апрель 2020, 00:15

Италия «закроется» до конца года

26 Апрель 2020, 23:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Готовящиеся к параду военные отправились на карантин

армия солдат

Все праздничные мероприятия в мае переносятся на более поздний срок

Ряд военнослужащих в России, которые участвовали в подготовке к параду 9 мая, вернулись в свои части для того, чтобы отбывать там карантин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на материал «Интерфакса».

Как отметил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, все военные, которые участвовали в тренировках военных парадов, уже находятся на карантине в своих частях.

Военная техника тоже вернулась «на отдых» - там, где обычно находится на временном хранении.

Напомним, что власти активно обсуждают планы переноса парада Победы 9 мая на более поздний срок – это решение принято в связи с пандемией коронавируса. Учитывая массовость мероприятия и большое количество публики пожилого возраста, проводить подобные праздники сейчас крайне опасно для здоровья и жизни граждан. 

Александра Маслова

Популярное

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции

Главврач выпала из окна посреди совещания по коронавирусу
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...