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Готовящиеся к параду военные отправились на карантин
Все праздничные мероприятия в мае переносятся на более поздний срок
Ряд военнослужащих в России, которые участвовали в подготовке к параду 9 мая, вернулись в свои части для того, чтобы отбывать там карантин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на материал «Интерфакса».
Как отметил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев, все военные, которые участвовали в тренировках военных парадов, уже находятся на карантине в своих частях.
Военная техника тоже вернулась «на отдых» - там, где обычно находится на временном хранении.
Напомним, что власти активно обсуждают планы переноса парада Победы 9 мая на более поздний срок – это решение принято в связи с пандемией коронавируса. Учитывая массовость мероприятия и большое количество публики пожилого возраста, проводить подобные праздники сейчас крайне опасно для здоровья и жизни граждан.