Мост, готовый рухнуть в Приморье с минуты на минуту, показали в Сети, сообщает DEITA.RU.

Несколько фотографий, прекрасно демонстрирующих, в каком плачевном состоянии находится мост через реку Артемовку на трассе Владивосток — Находка, опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По мнению автора снимков, если мост не реконструируют, то совсем скоро может наступить беда, в которой обвинят водителя большегруза.

По имеющейся информации, с ночи пятницы, 16 августа, на полосе в сторону приморского города Находки выставлены посты сотрудников Госавтоинспекции. Все фуры, которые двигаются из Находки направляются в объезд. Проезд для легковых автомобилей на данный момент открыт.

Напомним, Приморский край вошел в топ-5 российских регионов по количеству аварийных мостов. Всего на территории страны насчитывается 3505 аварийных мостов, из них, по словам руководителя рабочей группы Алексея Цыденова, 717 находятся в Приморье.

Екатерина Брязгунова











