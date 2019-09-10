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«Грабеж в законе» — кому и как на самом деле банки выдают ипотеку

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Внешний вид, манера речи и одежда могут послужить основанием для отказа в оформлении ипотеки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Lenta.ru».

Бывшая сотрудница одного из крупных банков поделилась с информационным агентством инсайдерской информацией. Порой, даже если документы заёмщика в полном порядке, банк может отказать в предоставлении ипотеки.

Сотрудники обращают внимание на лицо человека – пройдя спецобучение, работник сможет определить вероятного наркомана, алкоголика или неуравновешенного человека. Помимо этого, манера речи тоже имеет значение – если клиент заикается, шепелявит или имеет иные дефекты речи, ему также могут отказать. Даёт о себе знать стереотип, что человек с дефектом речи не может занимать высокооплачиваемую должность.

Сотрудница отмечает, что, несмотря на отсутствие стабильного высокого дохода, порой оформляться приходят даже сотрудники гипермаркетов, которые отвечают за тележки в магазине.

Инсайдер уверяет, что ипотека в России – грабёж «в законе», поэтому нужно заранее обдуманно взвесить все «за» и «против» перед подачей заявки.

Софья Корф

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