Расхитителю сотовых станций вынесен приговор, сообщает DEITA.RU.

Фрунзенский районный суд Владивостока наказал местного жителя осужден за кражу оборудования у оператора мобильной связи. Как удалось установить правоохранительным органам, с апреля по август 2018 года мужчина вламывался в телефонные станции на острове Русский и выносил оттуда батареи. После относил их в пункты приёма цветного металла и сдавал за деньги.

За время своего преступного промысла, ему удалось заработать около 150 тысяч рублей. На суде мужчина признал свою вину и, снискав смягчения со стороны Фемиды, получил три с половиной года условно.

Также суд взыскал с подсудимого причинённый им ущерб.