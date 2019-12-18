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Грабитель в маске поставил на колени российского банкира - видео
В культурной столице России мужчина в маске ограбил банк. Злоумышленник попал в объективы камер видеонаблюдения – в руках у него был автомат с глушителем, сообщает DEITA.RU.
Все произошло в северо-западной части Санкт-Петербурга. В банковское учреждение на улице Савушкина зашёл неизвестный. Угрожая оружием, заставил лечь на пол уборщицу, а находившегося в том же помещении мужчину – поставил на колени.
После того, как правоохранители приняли меры к задержанию и розыску грабителя в маске, видео с участием злоумышленника утекло в Сеть. Место совершения преступления пока официально не подтверждено.
Евгений Черемухин