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«Грабительская реформа»: Forbes недоволен пенсионными изменениями
Глава российского Forbes Николай Усков заявил, что из-за «грабительской» пенсионной реформы россияне могут устроить массовые митинги, сообщает DEITA.RU.
Такое мнение Усков выразил в эфире радио «Эхо Москвы», отвечая на вопрос какие события две тысячи девятнадцатого года могут вызвать народные протесты. Помимо пенсионной реформы редакционный директор финансово-экономического журнала назвал огромные проблемы с мусорными полигонами, скандалы в ходе выборных кампаний, усиление цензуры, ограничения свобод граждан, нарушения конституционных прав россиян, резкое падение качества жизни в России и отсутствие возможности выходить на митинги без последующего знакомства с правоохранительными органами.
Екатерина Цой