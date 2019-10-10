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19 Август 2019, 19:45

«Грабительская реформа»: Forbes недоволен пенсионными изменениями

пенсия

Глава российского Forbes Николай Усков заявил, что из-за «грабительской» пенсионной реформы россияне могут устроить массовые митинги, сообщает DEITA.RU.

Такое мнение Усков выразил в эфире радио «Эхо Москвы», отвечая на вопрос какие события две тысячи девятнадцатого года могут вызвать народные протесты. Помимо пенсионной реформы редакционный директор финансово-экономического журнала назвал огромные проблемы с мусорными полигонами, скандалы в ходе выборных кампаний, усиление цензуры, ограничения свобод граждан, нарушения конституционных прав россиян, резкое падение качества жизни в России и отсутствие возможности выходить на митинги без последующего знакомства с правоохранительными органами.

Екатерина Цой

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