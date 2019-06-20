В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются локальные дожди, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Примгидромет.

Согласно прогнозу, в четверг, 20 июня, и в пятницу, 21 июня, на территории Приморского края ожидаются серьезные дожди. Местами пройдут сильные дожди до 40 миллиметров за 12 часов и менее. Однако это даже не самое опасное, по мнению синоптиков, локально пройдут очень сильные дожди до 50 миллиметров за полсуток и менее.

Отмечается, что в ночь на субботу дожди пройдут только на побережье Тернейского района.

Дожди не пройдут сами по себе, бесследно. Погоду ухудшат град, ливни и шквалистый ветер. Уровень воды в водоемах может подняться почти на два метра, что в свою очередь повлечет за собой подтопления сразу девяти районов региона, в том числе Ольгинского, Анучинского, Кавалеровского, Партизанского, Лазовского, Чугуевского, Красноармейского, Дальнегорского и Чугуевского.

Ранее прошла информация о том, что в Приморье выставили на продажу участок земли, на котором распложены Кравцовские водопады. На данный момент проходит межевание гектара, из которого собираются нарезать сразу 30 участков. По мнению продавца, здесь можно разбить неплохое кафе или даже базу отдыха.

Екатерина Брязгунова