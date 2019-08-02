Дождь с градом нанесли серьезный ущерб зданиям в дагестанском селе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости». Инцидент произошел в Доргели.

Первого августа Карабудахкентский район получил значительный ущерб: повреждены две школы, детский садик и приблизительно семьсот жилых домов.

В местном МЧС подтвердили эту информацию. В ведомстве передают также, что уже созданы комиссии, которые проводят осмотр домов пожаловавшихся граждан и работают с местным населением по всем вопросам, связанным с происшествием.

Анастасия Туркова