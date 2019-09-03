Директор по производству зарабатывает в дальневосточной столице около 150 тысяч рублей за месяц благотворного труда, информирует DEITA.RU. Именно такой вывод сделали специалисты сервиса Superjob.

Согласно проведенному анализу, в котором участвовали семь десятков самых крупных российских городов, руководитель производства в крупной компании получает 149 тысяч в городе Владивостоке, 161 тысячу в культурной столице и 175 тысяч в Москве.

Здесь стоит отметить, что в ближайших к Владивостоку крупных городах зарплаты существенно отличаются. Так, в экс-столице Дальнего Востока директор по производству получает 144 тысячи рублей, а в Чите и того меньше — 126.

Ранее прошла информация о том, что менеджер по развитию во Владивостоке тоже зарабатывает очень неплохо. В дальневосточной столице работники на такой позиции могут получать до 90 тысяч рублей. Однако надо помнить, что и 90, и даже 150 тысяч рублей в качестве зарплаты — это не предел для жителей приморского центра. Например, 700 тысяч рублей может получать директор компании по недвижимости. Именно такую вакансию накануне можно было найти на главной доске объявлений в интернете.

Екатерина Брязгунова