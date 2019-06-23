Объединение всех квитанций ЖКХ вызвало у россиян, в первую очередь, непонимание: зачем это надо, а затем и гнев. В данном нововведении, которое способно с каждой квартиры ежемесячно экономить по 120 рублей, владельцы квадратных метров углядели очередной «развод», сообщает DEITA.RU.

Напомним, на минувшей неделе в Государственную Думу было внесено предложение по объединению квитанций ЖКХ. При этом новую платежку можно будет получать не только в бумажном, но и в электронном виде.

Несмотря на очевидные, казалось бы, плюсы, россияне негативно отнеслись к идее. «А может размер коммунальных платежей сначала уменьшите? А потом будете решить проблемы с платежками!», «А можно на прямую платить поставщикам? Сейчас не проблема провести один или несколько электронных платежей. Задолбали посредники с переплатами», «Что бы они не предлагали, это однозначно не на благо народа! Что-то опять задумали, чтобы обмануть или увеличить тарифы!», «Какая грамотная схема развода, как слепых котят. Типа ничего не знаем, ничего не видим, молча платим, обогащая всех известных крахоборов», — пишут разгневанные россияне, отмечая, что у депутатов, видимо, других проблем нет, что они квитанции ЖКХ обсуждают.

Стоит отметить, нашлись и те, кто поддержал идею: «Было бы неплохо. Хорошая идея», «Было б здорово. А то газ отдельно идёт и капремонт, если их объединить, то удобнее будет намного». Другие даже объяснили, зачем нужно объединение квитанций. «Это специально, чтобы с капремонт платили», — пишут самые рациональные.

Екатерина Брязгунова