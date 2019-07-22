Цирк Владивостока принимает гостей – профессионалов мирового уровня. 20 июля состоялась премьера шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк», сообщает DEITA.RU. Дальнейшими планами и своей историей успеха с журналистами поделились руководители шоу и администрация городского цирка.

Сотрудники Владивостокского цирка, в качестве принимающей стороны, были удивлены, насколько масштабно путешествуют артисты – цирк разместился в 15 больших грузовиках. Перевозить действительно приходится многое – помимо животных, которые принимают участие в выступлениях, есть большое количество реквизита. Во многом, благодаря яркому оформлению выступления цирка Гии Эрадзе имеют успех у публики. Порядка двух тысяч костюмов, мраморные колонны, световые элементы, перья, стразы, хрусталь и кристаллы Swarovski – подобное оформление оттеняет игру артистов, профессионализму которых нужно отдать должное. Каждый номер – как отдельный мини-спектакль со своей атмосферой.

Заслуженный артист России, художественный руководитель шоу Гия Эрадзе с удовольствием отмечает, что Владивосток стоял в истоках его большой цирковой жизни. Оглянувшись на 20 лет назад, автор шоу вспоминает, как вместе со своей командой удалось выпустить своё первое небольшое выступление. По словам Гии Эрадзе, с тех пор коллектив значительно не менялся – большая часть артистов и по сей день работает с руководителем.

Выступления стартовали 20 июля и продлятся до сентября. Стоимость билетов от 800 до 2 500 рублей, детям до трёх лет посещение бесплатно. Любой желающий сможет оценить шоу, посетив Владивостокский цирк в четверг, субботу или воскресенье.

Софья Корф