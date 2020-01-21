Грандиозный владивостокский аквапарк может повторить судьбу рыбного рынка

Власти Владивостока анонсировали новый суперпроект - в районе Некрасовского путепровода обещают построить аквапарк. Реализуется ли мечта многих горожан или проект отправится на свалку других амбициозных мифических сооружений в приморской столице - время покажет. DEITA.RU вспоминает, что еще грандиозного обещали построить приморцам.



Инвестор предложил построить аквапарк прямо в центре Владивостока, между Некрасовским путепроводом и железной дорогой. Помимо аквапарка, проект включает торговый и бизнес центры, а также гостиницу 4 звезды и большую парковку. Общая площадь всех построек составит 180 тысяч кв.м. Торговый центр рассчитан на 50 тысяч посетителей в сутки, аквапарк – на 30 тысяч в месяц. Вроде бы и не лишний, но это явно не тот проект, который мог бы кардинально изменить качество жизни во Владивостоке. А судя по количеству долгостроев и громко анонсированных и даже начатых, но так и нереализованных проектов в Приморье, и этот «колизей» может не дойти до финиша.

Так, много лет в Приморье обещали построить рыбный рынок на Набережной Цесаревича. Выделить участок поручал лично полпред Юрий Трутнев. Рынок хотели исполнись в форме исполинского ската. Несколько вариантов даже выдвинули на народное голосование. Это должен был быть не только рынок, но и парковка, фуд-корт, помещения для мастер-классов и тд. Назывались даже ответственные за строительство организации - резидент свободного порта компания «Фар Лайн» и ООО «Акватехнологии». Однако разговоры улеглись, и пока что идея застопорилась на этапе дизайн-проекта.

В сентябре 2018 года во Владивостоке было анонсировано строительство грандиозного торгового центра «Океан» в виде круизного лайнера в районе Морского вокзала. Пять гектаров береговой застройки планировалось углубить на три метра ниже уровня моря, проект технически очень сложный. Кроме торгового центра, людям обещали парковку и новую прогулочную зону над железнодорожными путями. Общественное пространство предполагалось, как связующий элемент морского фасада. Бывший судоремонтный завод планировали переделать под бизнес центр, в котором расположится и новая гостиница, и гавань для прогулочных яхт. Соглашения были подписаны, стройка началась, инвесторы были готовы финансировать проект, но вскоре мэрия отозвала разрешение на строительство.

Снос легендарного корпуса Б бывшего ДВГТУ должен был обернуться новой масштабной стройкой века. На месте вуза обещали построить грандиозный культурный центр. Филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и музея народов Востока - несколько пластов отечественной культуры обещали объединить в комплекс. Здание под протесты горожан снесли. Гигантского леопарда за авторством африканского художника Sonny тоже разобрали по кирпичам. Но большой стройки на месте разрухи так и не происходит.

К слову, филиал Эрмитажа во Владивостоке планировалось открыть еще в 2017 году. Об этом рассказывал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Работы на Светланской были свернуты, на Орлиной сопке – пока так и не начались. Говорят, что там сменился подрядчик, но не постигнет ли проект судьба приморского колизея на острове Русский – большой вопрос.

Возвращаясь к идее аквапарка, можно вспомнить славные времена Владимира Миклушевского. Экс-губернатор Приморья обещал сделать туристический оазис из Русского острова. Аквапарк, Сафари-парк и гостиничный комплекс обещали горожанам в рамках развития основной территории. Вообще такие проекты неоднократно сулили острову. Так, прошлой осенью резидент СПВ ООО «Истерн Аква Парадайз» на Восточном экономическом форуме подписал соглашение о сотрудничестве по строительству крытого аквапарка на Русском острове. Сумма инвестиций должна составить 10,2 млрд рублей. Построит обещали в течение пары лет, но, насколько известно, процесс до сих пор не запущен.

Наконец, который год разные чиновники федерального и регионального уровня анонсируют строительство ВКАД и моста на остров Елена. Даже президент России Владимир Путин публично высказался в поддержку проекта, и его даже внесли в специальную федеральную программу. Но не пересмотрят ли ее в связи со сменой правительства, пока тоже неясно.

И это только основные обещанные владивостокцам городские достопримечательности, которые пока так и остаются в мечтах и долгосрочных планах. Ежегодно грандиозные инициативы распускаются к сентябрю в канун ВЭФ. Будущее подавляющего числа масштабных проектов остается туманным. И в общем и целом владивостокцы к этому привыкли. Они мечтают о простых вещах: снизить стоимость недвижимости, улучшить качество дорог, транспортную доступность наконец... Но судя по количеству строящихся торговых центров, продолжают жить, как в сатире Ювенала: «Хлеба и зрелищ».

Василий Кучин