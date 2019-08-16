16 Август 2019, 23:39
Граница с Китаем затоплена
Источник изображения: blagalive
Как будут организованы переходы через границу, пока
непонятно, сообщает DEITA.RU.
Тайфун Кроса покинет территорию Приморья только в субботу. Пока край продолжает затапливать. Очередное тому подтверждение – видео, опубликованное пабликом dpskontrol_125rus в Instagram.
Судя по видео, вода пришла в Полтавку. Именно там находится один из погранпереходов на границе с Китаем. Пограничники ежедневно досматривают фуры и автобусы, следующие с китайскими и российскими туристами в КНР и обратно.
Как будет работать таможня, пока непонятно.
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