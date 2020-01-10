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6 Декабрь 2019, 18:15

Границу с Китаем прикрыл Роспотребнадзор

пограничный пункт пропуска граница

В России боятся вспышки заболеваемости атипичной пневмонией, сообщает DEITA.RU.

Роспотребнадзор заявил о том, что усилил санитарно-карантинный контроль на границе России и Китая. Дополнительные меры безопасности приняты на всех пунктах пропуска на российской стороне.

Как отметили в ведомстве, там опасаются ввоза в Россию вируса атипичной пневмонии, которой стали массово болеть в КНР. На сегодняшний день необычной пневмонией заболели уже 59 человек. Из них семеро в тяжелом состоянии. Врачи связывают вспышку заболевания с новым видом коронавируса.

Из-за усиленного контроля на границе проход на российскую сторону может сильно замедлиться. Пик проверок ожидается на начало февраля: тогда граждане КНР будут возвращаться в Россию на работу после празднования дома китайского нового года.

Елена Миронова

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