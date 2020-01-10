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Границу с Китаем прикрыл Роспотребнадзор
В России боятся вспышки заболеваемости атипичной пневмонией,
сообщает DEITA.RU.
Роспотребнадзор заявил о том, что усилил санитарно-карантинный контроль на границе России и Китая. Дополнительные меры безопасности приняты на всех пунктах пропуска на российской стороне.
Как отметили в ведомстве, там опасаются ввоза в Россию вируса атипичной пневмонии, которой стали массово болеть в КНР. На сегодняшний день необычной пневмонией заболели уже 59 человек. Из них семеро в тяжелом состоянии. Врачи связывают вспышку заболевания с новым видом коронавируса.
Из-за усиленного контроля на границе проход на российскую сторону может сильно замедлиться. Пик проверок ожидается на начало февраля: тогда граждане КНР будут возвращаться в Россию на работу после празднования дома китайского нового года.
Елена Миронова