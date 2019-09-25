Границы городов меняются в Приморье

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли решения об уточнении границ городских округов Спасск-Дальний, Большой Камень и Арсеньевского, сообщает DEITA.RU.

Три решения депутаты приняли на очередном заседании регионального парламента фактически по одним и тем же основаниям. Так, например, границы Арсеньевского городского округа ранее были утверждены в виде картографического описания, что допускалось до 2005 года.

При утверждении документов территориального планирования Арсеньевского городского округа и смежных с ним муниципальных образований (Анучинский и Яковлевский муниципальные районы) выявлены технические неточности в описании местоположения границ Арсеньевского городского округа

По результатам исполнения землеустроительных работ по установлению границ муниципальных образований Приморского края, проведенных КГКУ "Управление землями и имуществом Приморского края", подготовлено описание местоположения границ Арсеньевского городского округа, составленное в соответствии с действующим законодательством и включающее в себя как картографическое описание границ, так и координатное описание.

Как считает депутат Законодательного Собрания Приморского края от Арсеньевского округа Владимир Беспалов, необходимо продолжить эту работу, особенно учитывая, что Дачненское водохранилище, полигон твердых бытовых отходов, кладбище, горнолыжная трасса не входят в территорию города Арсеньева.

«Доходит до того, что общественные слушания по строительству подъемника на горе проходят в Яковлевском районе. Вопрос этот пытались мы решать в 2000-х годах, но натолкнулись на сопротивление руководства Яковлевского и Анучинского районов. Но вопрос этот надо решать в интересах дела, в интересах использования земель, объектов, имущества. Я буду вносить предложения в соответствующие профильные комитеты о том, чтобы на перспективу расширять границы города, площадь которого составляет всего 38 квадратных километров», - подчеркнул Владимир Беспалов.

Дмитрий Санников