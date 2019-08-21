Более 80 млн рублей направило правительство Сахалинской области на грантовую поддержку работников сельского хозяйства, сообщает DEITA.RU.



Как рассказал фермер Петр Бурнайкин, он воспользовался господдержкой, благодаря которой смог построить коровник.

«На развитие семейной животноводческой фермы получил грант в размере шести миллионов рублей от минсельхоза области. Закупил стройматериалы, технологическое оборудование. У коллег по цеху приобрел нетелей. На сегодняшний день у коровника есть стены, крыша, а внутри – стойла», – рассказал Петр Бурнайкин, которые осуществляет свою деятельность в Долинском районе.

Помимо грантовой помощи, в бюджете региона предусмотрены средства на приобретение оборудования. Так, сумма субсидии составляет от 30% до 50% стоимости, в рамках этой программы с начала года уже приобрели 59 единиц техники. Для островных аграриев, которые решаются приобрести технику в лизинг, также предусмотрены субсидии – 60% от стоимости будет оплачено из регионального бюджета, полностью оплатят первый взнос. Благодаря поддержке островные хозяйства уже получили 18 единиц оборудования.

На развитие бизнеса аграрии привлекают кредитные средства, которые выдают под 2-5% годовых. В этом году три фермерских хозяйства и совхоз получили рекордную сумму кредитных средств в размере 125 млн рублей.

Чтобы сельское хозяйство региона продолжило динамично развиваться в следующие годы, врио губернатора Валерий Лимаренко предложил комплексную программу развития сельских территорий. За пять лет планируется провести в села газ, обновить систему водоснабжения, провести ремонт дорог и создать в поселениях зоны отдыха.

«Наша задача – вдохнуть новую жизнь в сахалинские села, создать для жителей хорошие условия труда и отдыха. Для этого будут задействованы средства федерального и регионального бюджетов, привлечены деньги предпринимателей, которые работают в селах», – отметил Валерий Лимаренко.

Большое внимание будет уделено благоустройству – появятся зоны отдыха, будут установлены детские и спортивные площадки. В селах появятся новые системы освещения, тротуары и аллеи, обновят площадки сбора мусора.

Отметим, что уже сейчас часть программы по улучшению качества жизни в селах выполняется. Руководство областного правительства стало поддерживать молодых специалистов: предоставляет им подъемные и компенсирует 70% от стоимости квартиры или дома. Так, специалисты с высшим образованием могут рассчитывать на 500 тысяч рублей, где 350 тысяч будет предоставлено властями, а остальная часть от работодателя. Специалисты со средним образованием могут рассчитывать на 250 тысяч от властей и 75 тысяч от работодателя. А в будущем, причем для всех жителей сел, в области появится льготная ипотека.

Напомним, что в конце прошлого месяца врио губернатора Валерий Лимаренко посетил с рабочей поездкой совхоз «Тепличный», где поддержал планы по расширению производства.

Иван Юрьев