Перерывы на физические упражнения должны пойти на пользу россиянам, сообщает DEITA.RU.

Чиновники министерства здравоохранения разработали программу по укреплению здоровья работающих, в которой предлагается ввести, так называемые, фитнес-брейки, то есть краткосрочные перерывы на занятие гимнастикой и другими физическими упражнениями.

По задумке авторов инициативы, подобные брейки должны быть внедрены на большинстве рабочий мест по всей России. Целью данного предложения в Минфине назвали повышение тонуса работающего населения, укрепление здоровья, снятие стресса и профилактику травматизма.

Специалисты ведомства отметили, что каждая организация могла бы придумать свой собственный комплекс упражнений совместно с инструкторами по физической активности. Фитнес-брейки, как отмечается, рекомендуется проводить как минимум один раз в день.

Дмитрий Шевченко