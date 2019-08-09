Новый разрушительный тайфун получил название "Лекима", сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Жителей Китая предупредили о надвигающемся супертайфуне. Власти повысили уровень метеорологической опасности до наивысшего "красного".

В данный момент тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью около 20 км/ч, эпицентр находится в 280 км от восточного побережья страны, скорость ветра составляет 216 км/ч.

Ожидается, что основной удар придётся на побережье провинции Чжэцзян, куда "Лекима" дойдет 10 августа. Местные власти уже начали готовиться ко встрече со стихией.

Ранее, 6 августа, сильный тайфун "Франциско" обрушился на Японию и Приморский край России.

Дмитрий Шевченко