Объёмы хищений у россиян продолжают оставаться внушительными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Официальный представитель Центробанка Артем Сычёв заявил о том, что темпы роста мошенничества с помощью социальной инженерии серди физических лиц значительно превышают число случаев жульничества против компаний.

Как отмечает эксперт, на сегодняшний день главным видом обмана продолжает оставаться телефонное мошенничество с использованием методов социальной инженерии. Так называют способы получения от человека его конфиденциальной информации, как то, пароли от социальных сетей, личного онлайн кабинета в банках, коды от карточек и т.д.

При этом, по информации Сычёва, объёмы таких преступлений растут, при чём среди обычных граждан от них страдают гораздо больше, чем в бизнес-среде.

Дмитрий Шевченко