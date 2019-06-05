Закон о конфискации имущества у обладателей российских паспортов рассмотрят депутаты, сообщает DEITA.RU.

На Украине не утихают страсти по факту предоставления Россией своих паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР или, как их называет украинское руководство, "отдельных районов Донбасса".

Теперь власти страны намерены принять закон, по которому у граждан, которые получили российские паспорта, можно будет забирать имущество. Соответствующую инициативу собираются рассмотреть в Верховной Раде в ближайшее время. Как пишет РИА Новости, об этом заявил украинский депутат Олег Мусий.

Россия уже отреагировала на такую инициативу Рады. Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал новость в разговоре с корреспондентом «ФАН». Он отметил, что такое предложение стало закономерным после ряда антироссийских законов, принятых на Украине: запрет русского языка, например.

Он также отметил, что Европа, в которую Украина так стремится, остается слепа к нарушению прав человека. Ведь, если человек хочет получить гражданство другой страны - это его выбор и решение.

Шерин также заметил, что пока закон не принят, не стоит относиться к инициативе серьезно. Дело в том, что сейчас на Украине начинается предвыборная парламентская гонка. Вместо с тем он порекомендовал Зеленскому проводить более взвешенную политику: население страны, которая его выбрала, должно удостовериться в его искренности. Депутат Госдумы также отметил, что после выборов Зеленский снял с себя маску и продемонстрировал себя во всей красе.

Напомним, что ещё в апреле текущего года президент России Владимир Путин распорядился выдавать российские паспорта жителям Донбасса в рамках упрощённой процедуры их получения.

Ранее в Киеве уже пригрозили тем, кто воспользовался предложением российской стороны и получил документ, лишением украинского гражданства.

Тем временем в самой России идёт активная подготовка к появлению у граждан электронных паспортов. Дизайн и детали аналога главного документа ещё прорабатываются, однако уже известно, что в концу лета появятся его первые образцы.

Дмитрий Шевченко