Предпенсионеров нельзя будет выгонять из служебного жилья или общежития, если власти примут поправку к законодательству, которую начали рассматривать, сообщает DEITA.RU. Госдума уже решает, как можно обезопасить пожилых жильцов.

Есть немало граждан старшего возраста, которые не имеют собственного жилья и нуждаются в месте, где смогут жить. Многие состоят на учете как нуждающиеся в жилище. Тех, кто стоит на учете, и при том не арендует жилье на основаниях соцнайма, не должны быть выселены без переселения в рамках данного населенного пункта.

Закон, защищающий граждан, хотят расширить: включить в него пятидесятипятилетних женщин и шестидесятилетних мужчин.

Анастасия Туркова