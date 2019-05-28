Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова объяснила, как журналистам защищаться, и почему они должны делать это самостоятельно, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, самостоятельная защита – это бронежилет и ничто другое, заявляет эксперт. Арапова добавляет, что чиновники привыкли к безнаказанности. Статья 144 существует, но приговоров по ней практически нет. Защитить журналистов от травм и порчи имущества, включая камеры, пытались неоднократно, но следственные органы утверждают, что не знают, как расследовать такие дела. Не представляют, как связать избиение журналиста с трудовой деятельностью.

Чиновники, в свою очередь, забывают, что журналисты – люди, выполняющие свою работу. Их воспринимают как обслуживающий персонал.

Журналистов призвали проявить солидарность, объединиться и об этом написать.

Напомним, 22 мая корреспондент спросил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева о состоянии домов, в которых проживают люди, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад. Вопрос репортера привел чиновника в бешенство, он толкнул журналиста и повалил его на пол. Следком Хакасии возбудил уголовное дело по факту нападения.

Анастасия Туркова